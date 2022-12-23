TFF'nin verdiği süre doldu! Kulüpler puan silme cezasıyla karşı karşıya

2022-23 sezonu için zorunlu olan lisanlarını çıkarmayan kulüpler, TFF tarafından ceza alacak. Birçok kulüp puan silme cezasıyla karşı karşıya.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere verilen UEFA ve Ulusal Lisans meselesinde ortalık karıştı. Bazı kulüplerin henüz lisans alamaması TFF'yi harekete geçirdi. 32 kulübün lisans almaya hak kazandığı bilinirken, TFF lisans alamayan 52 takıma ek süre tanımıştı. TFF'nin verdiği süre bugün doldu. Ajansspor'daki habere göre; Bilonçolarını düzeltemeyen kulüplerin 3 puanı silinecek.

BAŞVURULAR 3 KEZ ERTELENDİ

Lisans başvurularını değerlendirmek için önce 30 Eylül, ardından 30 Kasım tarihi verilmişti. TFF, en son olarak başvuru süresini 23 Aralık'a kadar uzattı.

BÜYÜKEKŞİ: 50 TAKIM CEZA ALACAKTI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, süreyi neden ertelediklerini şöyle açıkladı: "TFF'ye bağlı 130 tane profesyonel takım var.Eğer lisansı uzatmasaydık 50 takım ceza alacaktı. En son 25 takıma düştü, herhalde yine düşer diye tahmin ediyoruz. TFF'nin amacı liglerin oynanması, ligleri oynanamaz hale getirmek değil."

12 TAKIM LİSANS ALDI

TFF, 21 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada Süper Lig'de 19 takımın 12'sinin lisans aldığını açıkladı. Bu takımlar şöyle: Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Trabzonspor, İstanbulspor, Adana Demirspor.

7 TAKIM LİSANS ALAMADI

Bu açıklamadan sonra Süper lig takımları için herhangi bir açıklama yapılmadı. Lisans alamayan 7 takım şöyle: Ankaragücü, Kayserispor, Gaziantep FK, Giresunspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Karagümrük.

G.ANTEP, KAYSERİ VE GİRESUN SORUN YAŞIYOR

Ceza alması söz konusu Gaziantep FK, Kayserispor'de Berna Gözbaşı görevini geçen hafta Ali Çamlı'ya devretti. Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, başkan olmayacağını açıkladı. Antep kulübünde seçim bu hafta sonu yapılacak.

YÜZDE 26'NIN AŞILMASI DURUMUNDA PUAN SİLME

TFF'nin yayınladığı Kulüp Lisans ve Financial Fair Play Talimatı'na göretakım harcama limiti yüzde 5 aşılırsa ihtar, yüzde 6-10 oranında aşılırsa kadro sınırlaması, yüzde 11-15 oranında aşılırsa transfer yasağı cezası veriliyor. Limitler yüzde 16-20 oranında aşılırsa 1, yüzde 21 -25 aşılırsa 2, yüzde 26'nın üzerinde aşılması durumunda 3 puan silme cezası veriliyor. Puan silmenin yanı sıra ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanabiliyor.