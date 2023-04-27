TFF'nin Süper Lig isim sponsorluğu için Trendyol ile görüşmelere başladığı iddia edildi

Süper Lig isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonu öncesi Trendyol ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Süper Lig ve 1.Lig'e 2022-2023 sezonunda Spor Toto sponsor olmuş ve 300 milyon lira ödemişti.

2023-2024 sezonu için Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TFF'nin isim sponsorluğu için Trendyol ile görüştüğü öne sürüldü.

TRENDYOL İLE TFF GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Trendyol, gelecek sezon Süper Lig'e isim sponsoru olmak istiyor. Marka bu doğrultuda TFF yetkilileri ile görüşmelere başladı.

SPOR TOTO 300 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Süper Lig ve 1.Lig'e 2022-2023 sezonunda Spor Toto isim sponsoru olmuş ve marka bunun için 300 milyon lira ödeme yapmıştı.