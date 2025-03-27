TFF'nin derbiye Yasin Kol'u neden atadığı ortaya çıktı

Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Beşiktaş - Galatasaray derbisi yaklaşıyor. 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye TFF Yasin Kol'u atadı. Bu atama yabancı hakem bekleyen Beşiktaş tarafından büyük tepki çekti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di.

HALİL UMUT MELER SAKATLANINCA YASİN KOL ATANDI

FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda- Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü. Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.