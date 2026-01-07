TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında 108 teknik sorumlunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bu listede Sercan Yıldırım'ın da ismi yer aldı. Eski futbolcu olan ve şu sıralar teknik direktörlüğe hazırlanan Sercan Yıldırım, isim benzerliği olduğunu, kendisinin TFF'de açıklanan listede yer almadığını açıkladı. Yıldırım, açıklanan karar sonrası telefonlarının susmadığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 108 teknik adamın Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.
LİSTEDE SERCAN YILDIRIM İSMİ DE YER ALDI
TFF'nin açıkladığı listedeki bir isim eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın başını ağrıttı. Açıklanan listeye göre, ''Sercan Yıldırım'' ismindeki bir kişi, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
KENDİSİ BİZZAT AÇIKLADI: BU BEN DEĞİLİM
Eski futbolcu olan ve şu sıralar teknik direktörlüğe hazırlanan Sercan Yıldırım, Sports Digitale'e açıklamalarda bulunarak ismi açıklanan kişinin kendisi olmadığını belirtti. Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen eski futbolcu, ''Eylül ayında B lisansımı aldım ve henüz kendi takımım dışında teknik direktörlük yapmadım. Bu kişi ben değilim'' dedi.
''TELEFONUM SUSMUYOR''
Listenin açıklandığı andan bu yana telefonlarının hiç susmadığını ifade eden Yıldırım, ''TFF'nin açıkladığı listedeki Sercan Yıldırım ben değilim. İsim benzerliğinden dolayı saatlerdir telefonum susmuyor. Bu isim kesinlikle ben değilim'' diyerek konuşmasını noktaladı.