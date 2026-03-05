Haberler

TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Ozan Ergün'ün ilk kez derbi yönetecek olması kritik maç öncesi taraftarlar arasında endişe yarattı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün'ün yöneteceğini açıkladı.
  • Ozan Ergün, bu sezon 11 Süper Lig maçı yönetti ve bunların 3'ü Beşiktaş, 3'ü Galatasaray maçıydı.
  • Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray tüm maçlarını kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.

DEV DERBİYİ OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Beşiktaş - Galatasaray müsabakasında FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün düdük çalacak. 2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak.

OZAN ERGÜN KARARI ENDİŞE YARATTI

Dev derbiye Ozan Ergün'ün atanmış olması taraftarlar arasında endişelere neden oldu. İki takımın taraftarları da sezonun en kritik maçlarından biri olan bu derbiyi daha deneyimli bir hakemin yönetmesi gerektiğini ve seçimin yanlış olduğunu savundu.

İKİ TAKIMIN DA ÜÇER MAÇINI YÖNETTİ

Ozan Ergün, bu sezon şu ana kadar 11 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ergün'ün yönettiği bu 11 maçın 3'ü Beşiktaş, 3'ü de Galatasaray'ın mücadeleleriydi. FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar tüm maçlarını kazandı.

Ozan Ergün'ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

  • Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0
  • Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2
  • Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3
  • Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3
  • Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0
  • Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0
Cemre Yıldız
Haberler.com
500

