TFF neye uğradığını şaşırdı! Derbide skandala imza atan hakem, UEFA sınavını geçemedi - Haberler

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TFF neye uğradığını şaşırdı! Derbide skandala imza atan hakem, UEFA sınavını geçemedi

Haberler.com - Spor
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FIFA listesine giren hakem Zorbay Küçük, UEFA'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi. Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçında yaptığı kural hatasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Uefa'nın yaptığı sınavda geçer not alamadı. Genç hakemin bu durumu, TFF ve MHK'ye büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Zorbay Küçük, 8-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Nyon'da Uefa'nın hakem gelişimi için düzenlediği "Uluslararası Hakemler için 31. UEFA Giriş Kursu" sonrası testleri ve kural sınavlarını geçemedi.

TFF neye uğradığını şaşırdı! Derbide skandala imza atan hakem, UEFA sınavını geçemedi

Zorbay Küçük ile birlikte 27 farklı ülkeden 45 hakeme, ilk defa katıldıkları seminerde teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testleri uygulandı. UEFA'nın bir telafi sınavı daha yapması bekleniyor.

Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası yapan Zorbay Küçük, yurt dışındaki ilk engeli aşamadı. Ocak ayında FIFA kokardı takılan Küçük, cumartesi günü Samsunspor-İstanbulspor maçını yönetti.

Haberler.com - Spor

Futbol, UEFA, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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