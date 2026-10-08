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TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7. haftanın maç hakemlerini duyurdu

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TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın karşılaşmalarında Galatasaray-Kasımpaşa, Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Kocaelispor gibi maçların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray- Kasımpaşa : Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor- Trabzonspor : Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş- Kocaelispor : Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA
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