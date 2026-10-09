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TFF, Maltepe'deki çökmede ölenler için 9-12 Ekim'de 1 dakikalık saygı duruşu yapacak

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TFF, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bina çökmesinde hayatını kaybedenlerin anısına 9-12 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına profesyonel liglerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.

Kaynak: AA
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