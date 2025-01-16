TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşan HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı oldu. İlk olarak 52 Orduspor - Osmaniyespor maçını şifresiz olarak yayınlayacak olan HT Spor, yayıncılığa bu hafta sonu resmen başlayacak. Anlaşmanın detayları, 16 Ocak Perşembe günü TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenecek törende açıklanacak.
Can Holding tarafından satın alınan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yeni yayıncısı oldu.
16 Ocak Perşembe günü TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak törene Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya'nın katılacak.
İLK MAÇ ŞİFRESİZ
Bu hafta sonu ile resmen yayıncılığa başlayacak olan HT Spor'un şifresiz olarak vereceği ilk maç da belli oldu. 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan 52 Orduspor - Osmaniyespor maçının HT Spor'dan yayınlanacağı öğrenildi. Maçın anlatıcı koltuğunda ise Selahattin Usta'nın olacağı aktarıldı.