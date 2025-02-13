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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı. Ligin 25. haftasında oynanacak olan maç, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek.

Sezonun kilit maçı olarak görülen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TÜRK HAKEM YÖNETECEK

İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.

9 PUAN SİLİNECEK

Öte yandan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası bu kararı bir süreklilik yaratmaması adına sahadan çekilme kararının yaptırımlarını arttırmaya karar verdi. TFF, gelecek sezondan itibaren takımını sahadan çeken başkana ekstra 1 yıl hak mahrumiyeti, takımına ise 9 puan silme cezası verme kararı aldı.

DERBİ NE ZAMAN?

Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sahadan çekilme de moda oldu, nemedimi çekil

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Haber YorumlarıİLKER AVŞAR:

GS ile oynayan sahadan çekiliyor. bu kadar korkmayın bu GS den :)

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