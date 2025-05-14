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TFF, Futbolcu Uygunluğu Talimatını Revize Etti

TFF, Futbolcu Uygunluğu Talimatını Revize Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralını güncelleyerek, A takım listesinde yer alacak futbolcular için yaş kriterlerini yeniden düzenledi. 2025-2026 sezonu için belirli doğum tarihi koşulları ve sözleşme şartları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu uygunluğu talimatnamesini revize etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, federasyonun 18 Nisan'da duyurduğu futbolcu uygunluğu talimatnamesindeki yabancı oyuncu kuralının güncellendiği belirtildi.

Federasyon 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu.

Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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