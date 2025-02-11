TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili harekete geçti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, geçmiş dönemde başkanlık yapan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"MALİ DETAYLAR ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMIŞ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.