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TFF Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Gerçek oldu

AA - Hilmi Sever - Spor
TFF Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Gerçek oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Denetleme Kurulu Başkanlığı'na İsmail Gerçek seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Denetleme Kurulu Başkanlığı'na İsmail Gerçek seçildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 16 Haziran'da Ankara'da gerçekleşen genel kurulunda seçilen denetleme kurulu, Riva'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun yaptığı toplantıda İsmail Gerçek başkanlığa seçildi." ifadeleri yer aldı.

Denetleme kurulunun asıl ve yedek üyeleri şöyle:

Asıl üyeler:

1- İsmail Gerçek (Başkan)

2- Ömer Faruk Çelik

3- Osman Arslan

4- Selim Doğan

5- Ömer Burhanoğlu

Yedek üyeler:

1- Mehmet Ali Kaynar

2- Enes Malik Ay

3- Mert Erer

4- İsmail Serdar İplikçioğlu

5- Burak Alcan

AA / Hilmi Sever - Spor

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