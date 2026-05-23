Haberler

TFF'den Trabzonspor'a tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti. Açıklamada, Trabzonspor camiası ve Konyaspor'a da övgü yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Trabzonspor'u, yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 64. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutlar; başarılarından ötürü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz.

Finale kadar yükselme başarısı gösteren TÜMOSAN Konyaspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına 'CHP Genel Başkanı' unvanını yazdı

Kılıçdaroğlu ilk değişikliği sosyal medya hesabında yaptı
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler

Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek

Ünlü gazeteci sayı vererek açıkladı: Kılıçdaroğlu istifaları geliyor
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi