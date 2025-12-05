Haberler

TFF'den bahis soruşturması için açıklama: Sevkleri yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili Fuat Göktaş, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunarak bahis soruşturması hakkında konuştu. Göktaş, PFDK'ye yeni sevklerin yapılacağını belirterek, "Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız.'' dedi.

Türkiye Kupası grup eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekiminin ardından TFF İkinci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''AMACIMIZ KALİTE GETİRMEK''

Kura çekiminin bütün takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Fuat Göktaş, "Gerçek anlamda ilk hafta derbiye konu olarak bir sürpriz yaptı bizlere. İlk haftadan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla takımlarımızın hepsine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İyi oynayan takımlarımız kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek. Amacımız Türk futbol camiasına heyecanlı, güzel maçlar seyrettirmek. Çekilen kura futbol camiasına, takımlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 2'nci Lig'den gelen takımlarımız var. 1'inci Lig'den gelen takımlarımız var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası'nda eşit şartlar altında güzel maçlar geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA SEVKLERİ YAPACAĞIZ'

Yapılan bahis operasyonları sonrasında gerekli sevklerin yapılacağını belirten Göktaş, "Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız. Başkanımız Amerika'da. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle, izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor



