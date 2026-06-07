TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı