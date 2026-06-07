TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan