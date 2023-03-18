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TFF'den açıklama: Milli takımımızın maçına taraftarlar giremeyecek

Spor Haberleri

TFF'den açıklama: Milli takımımızın maçına taraftarlar giremeyecek

TFF, Milli Takımımızın, Erivan'da Ermenistan ile oynayacağı maça UEFA'nın talebi doğrultusunda deplasman tribününün alınmayacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağı ifade edildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.

TARAFTARLAR ALINMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı.

HATIRA BİLETİ SATILACAK

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'yla mücadele edecek. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satacak.

Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri maçları:

  • 25 Mart Cumartesi Ermenistan-Türkiye
  • 28 Mart Salı Türkiye-Hırvatistan

İşte TFF'den yapılan o açıklama;

TFF'den açıklama: Ermenistan maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Ermenistan Türkiye Spor Haberler

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