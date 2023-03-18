TFF'den açıklama: Milli takımımızın maçına taraftarlar giremeyecek

TFF, Milli Takımımızın, Erivan'da Ermenistan ile oynayacağı maça UEFA'nın talebi doğrultusunda deplasman tribününün alınmayacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağı ifade edildi.