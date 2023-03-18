TFF'den açıklama: Milli takımımızın maçına taraftarlar giremeyecek
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TFF, Milli Takımımızın, Erivan'da Ermenistan ile oynayacağı maça UEFA'nın talebi doğrultusunda deplasman tribününün alınmayacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satılacağı ifade edildi.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.
TARAFTARLAR ALINMAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı.
HATIRA BİLETİ SATILACAK
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'yla mücadele edecek. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satacak.
Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri maçları:
- 25 Mart Cumartesi Ermenistan-Türkiye
- 28 Mart Salı Türkiye-Hırvatistan
İşte TFF'den yapılan o açıklama;