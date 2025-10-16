Haberler

TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
Haber Videosu

FIFA'nın Türkiye'ye yaptığı 2.5 milyon euroluk ödül, TFF tarafından prim olarak dağıtıldı. Futbolcular primin bir kısmının personele verilmesini isterken, 250 bin euro çalışanlara, 2 milyon 250 bin euro futbolculara paylaştırıldı.

FIFA'nın milli takımlara yaptığı 2.5 milyon euroluk ödülün ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bu tutarı futbolcular ve personele prim olarak paylaştırdı.

FIFA'DAN GELEN ÖDEME PRİM OLARAK DAĞITILDI

FIFA, milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye'ye 2.5 milyon euro gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu paranın prim olarak dağıtılmasına karar verdi.

FUTBOLCULAR JEST YAPTI

Ay-Yıldızlı futbolcular, kendileri için ayrılan primleri istemeyerek dikkat çekici bir davranış sergiledi. Takım kaptanlarının girişimiyle, bu paranın en azından çalışan personele verilmesi yönünde talepte bulunuldu.

TFF'DEN PAYLAŞIM KARARI

Bunun üzerine TFF, toplam 2.5 milyon euronun 250 bin eurosunu personele, 2 milyon 250 bin eurosunu futbolculara prim olarak dağıttı. Bu karar, hem federasyon içinde hem de futbol camiasında takdirle karşılandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmet kasap:

BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM 30 SENE ÇALIŞ 16 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI VERSİN DEVLET SİZ KİMİN PARASINI KİME DAĞITIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GELİR İNŞAALLAH BU HABER DOĞRUYSA HERKES GİBİ FUTBOLCULARDA İŞİNİ YAPIYOR BABASININ HAYRINA ÇIKMIYOR SAHAYA

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi

Muhteşem manzaraya sahip bu ev bakın kimin çıktı
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi

Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.