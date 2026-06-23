Futbolda lisanslı kulüp sayısı 29'a yükseldi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından, 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de mücadele eden kulüplerin başvuruları; sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler doğrultusunda incelendi.

Kulüp Lisans Kurulu'nun 21 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ilk değerlendirmede, Süper Lig'den Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, RAMS Başakşehir, Samsunspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile 1'inci Lig'den İstanbulspor'a UEFA lisansı verilmişti. Ayrıca Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da UEFA lisansı almaya hak kazanmıştı.

İlk değerlendirmede 1'inci Lig ekipleri Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa FK ile 2'nci Lig kulüpleri Batman Petrolspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 68 Aksaray Belediyespor ve 1461 Trabzon FK'ya ise ulusal lisans verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kurulun ikinci toplantısında, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları tespit edilen Süper Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler ve Kasımpaşa'nın yanı sıra 1'inci Lig'den Ankara Keçiörengücü ile Bodrum FK ve 2'nci Lig'den Aliağa Futbol, Muş Spor, Altınordu ve Ankara Demirspor'a da ulusal lisans verildi.

Öte yandan, eksikliklerini belirtilen süre içerisinde tamamlayamayan kulüplere para cezası uygulanırken, eksiklerin giderilmesi amacıyla ikinci kez 30 günlük ek süre tanındı.

Böylece 2026-2027 sezonu öncesinde lisans almaya hak kazanan kulüp sayısı 21'den 29'a yükselmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı