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TFF'de Yeni Görev Dağılımı

TFF'de Yeni Görev Dağılımı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mecnun Otyakmaz, Zehra Neşe Kavak ve Mustafa Temel Bozbağ'a yeni görevler verdi. Otyakmaz A Milli Takım Sorumlusu, Kavak FIFA ve UEFA İlişkileri Sorumlusu, Bozbağ ise Genç ve Kadın Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Zehra Neşe Kavak ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ'ın yeni görevlerde bulunacağı belirtildi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir. 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir. Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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