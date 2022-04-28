Gözler TFF'de! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Akşam'daki habere göre; toplantının gündeminde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın tekrar edilmesi talebi de var.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN HATASI

Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.

İşte o pozisyon

47. DAKİKADAN İTİBAREN TEKRARLANACAK

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.