Gözler TFF'de! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir - Haberler

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Gözler TFF'de! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir

Ömer Özarslan - Spor
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Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Akşam'daki habere göre; toplantının gündeminde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın tekrar edilmesi talebi de var.

TFF'de kritik toplantı! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilir

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN HATASI

Beşiktaş yönetimi 31.haftada oynanan maçta hakem Zorbay Küçük'ün ceza sahası içindeki endirekt serbest vuruşu yanlış yerden kullandırarak kural hatası yaptığı iddiasıyla tekrar başvurusunda bulunmuştu.

TFF'de kritik toplantı! Trabzonspor'un şampiyonluğu ertelenebilirİşte o pozisyon

47. DAKİKADAN İTİBAREN TEKRARLANACAK

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısının gündeminde konunun görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Eğer tekrar yönünde bir karar çıkarsa mücadele pozisyonun olduğu 47. dakikadan itibaren tekrarlanacak. Trabzonspor böyle bir karar durumunda Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin kazanması halinde 1 puan Karadeniz ekibinin şampiyonluğu için yeterli olmayacak.

Ömer Özarslan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Beşiktaş, Mhk, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

MHSN SRC :

fenerin bu masa oyunları bitmedi gitti bu yıllardır böyle. Bırakın adamlar şampiyonluğu hakketmişler kutlamalarını yapsınlar.Ortalığı karıştırmayın.Türk futbolunun blenderi fb

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Ahmet IŞIK:

Bişey Değişmez Şampiyon Trabzonspor

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