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TFF Başkanı'ndan yabancı hakem tartışmalarını alevlendirecek sözler

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakemin yöneteceği konusunda henüz bir kararın alınmadığını belirtti. "Bir daha asla yabancı hakem getirmeyeceğiz" sözlerini yalanlayan Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız" dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından gözler Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadeleye çevrilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞVURMUŞTU

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından da Siyah-Beyazlı kulüp resmi kanallarından yabancı hakem isteğini yinelemişti.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusunda açıklama yaptı. TFF'nin sponsorluk anlaşmasında konuşan Hacıosmanoğlu, henüz alınmış bir kararın olmadığını ve yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Zeki Uzundurukan'ın "İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum yabancı hakem bir daha asla gelmeyecek" sözleri üzerine açıklama yaptı. Sponsorluk anlaşmasının ardından Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." dedi. Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem gelmeyeceği yönündeki iddialara cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu "Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız." açıklamasını yaptı.

TFF Başkanı'ndan yabancı hakem tartışmalarını alevlendirecek sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Gs medyası, camiası ve yapısıyla topyekün yabancı hakem olayını ortadan kaldırmak istiyor, Hacıosmanoğlu'na da bu konuda her yerden baskı yapıyorlar, yaptırıyorlar. Siyasileri bile araya sokuyorlar. Çünkü Türk hakemleriyle istediği gibi organize ediyor ve asla hak edilmemiş, haram şampiyonluklar yaşıyorlar. Sonra ne oluyor? Avrupa'nın en sıradan takımlarını bile yenemiyorlar, hatta o takımlar bunları eze eze yenip Türkiye'ye geri gönderiyor. Artık tüm Türkiye gerçeklerin farkında, yemiyoruz :D

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con asla yabancı hakem istemez adaletli maç olursa işlerine gelirmi..alışmış bunlar haram puanlara

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Yazık çok yazık.Koskoca ülkede adaleti sağlayacak bir hakem bulamıyorsunuz.Atalarımız ne demiş,armut dibine düşer.Ne yapsanız boş,insanları katagorize yaptınız.Allah iyi eder inşallah.

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