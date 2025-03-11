TFF Başkanı'ndan yabancı hakem tartışmalarını alevlendirecek sözler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından gözler Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadeleye çevrilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞVURMUŞTU

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Süper Lig'de dün akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ardından da Siyah-Beyazlı kulüp resmi kanallarından yabancı hakem isteğini yinelemişti.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusunda açıklama yaptı. TFF'nin sponsorluk anlaşmasında konuşan Hacıosmanoğlu, henüz alınmış bir kararın olmadığını ve yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Zeki Uzundurukan'ın "İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum yabancı hakem bir daha asla gelmeyecek" sözleri üzerine açıklama yaptı. Sponsorluk anlaşmasının ardından Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." dedi. Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem gelmeyeceği yönündeki iddialara cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu "Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem konusunda alınmış kesin bir kararımız yok. Yeniden değerlendirme yapacağız." açıklamasını yaptı.