TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mustafa Artuç'un Ailesini Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükekşi, merhumun ülkemizin en değerli hukukçularından biri olduğunu belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, vefat eden Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Mustafa Artuç'un ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Büyükekşi, merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, merhum Mustafa Artuç'un ailesine A Milli Takım forması takdim etti.