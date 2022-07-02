TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi müjdeyi verdi: Maçlardan önce konser düzenlenecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi taraftarları sevindirecek bir müjde verdi. Büyükekşi, yeni sezonda maçlardan önce düzenlenecek konserlerle kadınları, gençleri ve çocukları statlara çekebilecekleri ifade etti.

"ÖNEMLİ SANATÇILARLA KONSER DÜZENLEYECEĞİZ"

Mehmet Büyükekşi, sporun dostluk ve kardeşlik barındırdığının üzerinde durarak, "2022-2023 sezonunda gençlerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı futbol sahalarına davet edeceğiz. Bunun için de maçlardan önce federasyonumuz özellikle önemli sanatçılarla konserler düzenleyecek. Böylece sporun dostluk, barış, kardeşlik ve fair-play olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.