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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

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Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Riyad'da kaldığı otelde fenalaştı. Otele ambulans ve doktorlar geldi. Büyükekşi'nin tansiyonu yükseldiği için doktorların geldiği, durumun kontrol altında olduğu ve tedbir amaçlı ambulansın Riyad'daki otelin önünde beklediği öğrenildi.

Süper Kupa'nın iptal olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kısa süreli fenalık geçirdi.

DEV FİNAL ERTELENDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve tişörtlerine onay verilmemesi üzerine iptal edildi.

BÜYÜKEKŞİ FENALAŞTI, AMBULANS VE DOKTORLAR GİTTİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'da kaldığı otelde bir anda fenalaştı. Otele ambulans ve doktorlar gitti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Büyükekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mehmet Büyükekşi ile ilgili gece yarısı açıklama geldi. TFF yetkilileri, Mehmet Büyükeşi'nin istifa ettiği ve sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı. Büyükekşi'nin tansiyonu yükseldiği için doktorların geldiği, durumun kontrol altında olduğu ve tedbir amaçlı ambulansın Riyad'daki otelin önünde beklediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Bordo Bere:

VATAN HAINI

Yanıtla9100
Yunus İpek:

Sağlık sebebinden dolayı istifa edecek yersennn ??

Yanıtla5101
OğuZHaN D:

Futbolun bile ne tadını ne tuzunu bıraktılar. Türkiye gerçekten rezaletlerin ülkesi oldu.

Yanıtla664
Mehmet Gazanfer:

Arap sevdalılarının son durumu

Yanıtla1158
Martin Sikertel:

Ooo şovlara bak...

Yanıtla446
Martin Sikertel:

Birkaç gün içerisindeki muhtemel açıklama: "Sayın Mehmet Büyükekşi, sağlık sorunları nedeni ile görevinden istifa etmiştir. Kensisine, Türk futboluna yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz." Yersen...

Yanıtla315
burak sencanli:

Şakamısınız abi ya :))

Yanıtla114
Tutankamon Hoca:

Konuyu biliyorsun bununla beraber diğerinde

Yanıtla06
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