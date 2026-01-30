Haberler

TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na karın aort damarında yapılan başarılı bir kapalı EVAR işlemi ve stent greft revizyonunu açıkladı. Hacıosmanoğlu, sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na karın aort damarında 2017'de saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanmıştı.
  • Hacıosmanoğlu'na Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandı ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon yapıldı.
  • Operasyon başarıyla tamamlandı ve Hacıosmanoğlu sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandığını ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti