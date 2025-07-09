TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Metan Gazından Etkilenen Askerleri Ziyaret Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda metan gazından etkilenen askerleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenen askerleri tedavi gördükleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında askerlerin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Hacıosmanoğlu, tedavi süreci devam eden askerlerle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendileriyle sohbet etti.

Ziyarette Hacıosmanoğlu'na, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de eşlik etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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