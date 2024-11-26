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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'daki merkez binasında gerçekleşen toplantısında, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam destek çıktı. Toplantı başında tüm yöneticiler, başkanın yanında olduklarını belirtti. İbrahim Hacıosmanoğlu, istifasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, son dönemde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği konuşulurken son durum belli oldu.

DESTEK VERDİLER

TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre, tüm yöneticiler toplantı başında tek tek söz alarak başkanın yanında olduklarını belirtti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, herkese teşekkür ederek, istifasının söz konusu olmadığını, son 2-3 günde yapılan haberler ve sosyal medyadaki algıyla daha da güçlendiklerini vurguladı.

2015 yılına ait olan görüntüleri, Karadağ'da çekilmiş gibi gösteren ve paylaşım yapan hesaplarla ilgili TFF hukuk departmanı harekete geçti. Öte yandan yapılan toplantıda Uluslar Ligi Play-Off'taki Türkiye-Macaristan maçının İstanbul'da oynanmasına yönelik ortak bir görüşün ortaya çıktığı belirtildi. Stadyum ismi daha saha sonra belirlenecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

adam o koltuğa yeni yeni kuruluyor niye istifa etsin :)

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