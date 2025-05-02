TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Alanyaspor Başkanı'na Taziye Ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Hacıosmanoğlu, maç için başarılar dilerken, ziyareti hatıra olarak Alanyaspor formalarıyla tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Hacıosmanoğlu, kendisine eşlik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.
Ziyarette Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor ile oynayacakları maçta başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Çavuşoğlu; Hacıosmanoğlu, Otyakmaz ve Boztepe'ye, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.