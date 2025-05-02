Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Alanyaspor Başkanı'na Taziye Ziyareti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Alanyaspor Başkanı'na Taziye Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Hacıosmanoğlu, maç için başarılar dilerken, ziyareti hatıra olarak Alanyaspor formalarıyla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıosmanoğlu, kendisine eşlik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.

Ziyarette Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor ile oynayacakları maçta başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Çavuşoğlu; Hacıosmanoğlu, Otyakmaz ve Boztepe'ye, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.