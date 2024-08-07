TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Bana bilgi geldi! MİT, Sarallar ile ilişkim için ekip kuracakmış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetiminde yer alan Bayram Saral'ın başkanlığa seçildikten sonra istifa etmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın konuğu olarak katıldığı programda Saral'ın istifasının FETÖ'nün kliklerinin harekete geçmesiyle ilgili olduğunu iddia etti.

"'SARALLAR TFF'Yİ ELE GEÇİRDİ' DİYORLAR"

Bayram Saral ile TFF yönetimi için beraber yola çıktıklarını kaydeden Hacıosmanoğlu, şu sözleri kullandı; "Alçak bir terör örgütü var. Fetöşün köpekleri var, bu ülkeyle ilgili sürekli video yayınlıyorlar. İlk günden başladılar. Bizim TFF Başkanı olmamızdan rahatsız oldular. Osmanlı'dan beri yaşadığımız bölgede çok büyük sülaleler var, Of ilçesinde Çakıroğulları, Saraloğulları, Ağaoğulları, Hacıosmanoğulları var. Osmanlı'nın da orada içinde çalışan, Cumhuriyet kurulduktan sonra siyasetçisini, sporcusunu, bürokratını yetiştirdiler. FETÖ'nün köpekleri saldırınca 'Sarallar TFF'yi ele geçirdi' diyorlar. Nereden varıyorsalar o kanıya... O ailenin büyükleri, 'Siz Cumhurbaşkanını çok seviyorsunuz, bunlar durmayacak, bu yazılanların arkası var, Türkiye'de de klikleri var, Cumhurbaşkanına size bize zarar verir' dediler. Bu nedenle Bayram Bey ayrılmak zorunda kaldı. Yine deneyimlerden faydalanacağız.

"SAYIN İBRAHİM KALIN'I TANIRIM, HABERİ YOKTUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Fetöş'ün aşağılık elemanlarının hala Türkiye'de klikleri var. Geçen hafta bana bilgi geldi, Milli İstihbarat Kurumu toplantı yapıyor, Hacıosmanoğlu ile Sarallar'ın ilişkisi için ekip kuracaklarmış. Tahmin ediyorum ki onun içinde de klikler var. Sayın İbrahim Kalın'ı tanırım, haberi yoktur diye düşünüyorum, varsa vahim bir durum. İnanıyorum ki haberi yok, ilk sefer buradan dillendiriyorum, gereğini yapar o. Biz kadere iman etmiş insanlarız. O toplantıyı yapıp bana sızdırıyorlar ki korkarım diye düşünüyorlar.

Türk Ceza Kanunu'nda Sarallar ile dostluk yapmak suç mu? Bunlar iş adamı, bu ülkede üretim yapan vergi ödeyen insanlar. Başlarına bir kaza geldiği zaman buradan uzaklaşalım mı diyeceksin. Hukuk içinde kalarak her türlü yardımı yaparım, dün nasıl dostumsa yarın da öyle olacak. Bu adamlığın gereğidir."