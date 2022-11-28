TFF Başkanı Büyükekşi duruma el attı! Olaylı derbi için İzmir'e gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor. Başkan Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve iki kulübün yetkilileriyle bizzat görüşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek.

KULÜPLERLE BİR ARAYA GELECEK

TFF'den yapılan bilgilendirmede, "Mehmet Büyükekşi, programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek ve ardından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı da ziyaret edecek" ifadeleri yer aldı.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Göztepe taraftarlarının olduğu yere işaret fişeği fırlatılmış, bir taraftar ağır yaralanmıştı. Bunun ardından saha 2 ambulans girdi. Bir Göztepe taraftarı sahaya atlayıp, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'i başından yaraladı. Olaylar stat dışına taştı. İzmir sokaklarında Göztepe ile Altay taraftarları birbirine girdi.