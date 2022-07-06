TFF Başkanı Büyükekşi'den köklü değişiklik! Yabancı sınırı hakkında çok net konuştu - Haberler

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TFF Başkanı Büyükekşi'den köklü değişiklik! Yabancı sınırı hakkında çok net konuştu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kritik açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi TV100 kanalında yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Seçildiği tarihten bu yana yeni atılımlar yapan Büyükekşi gelecek sezon hakkında da taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

"GEREKİRSE SINIR GETİRMEYİZ"

Büyükekşi yabancı kuralını bir sonraki sezon için yeniden değerlendirebileceklerini söyledi. Büyükekşi, "Biz mevcut sistemi bir yıl uzattık. Önemli olan doğruyu bulmak. Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz" dedi.

"VAR HAKEMLERİ MAÇ YÖNETMEYECEK"

Çok tartışılan durumlardan biri olan VAR hakemliği konusuna da açıklık getiren TFF Başkanı Büyükekşi, "Hakem atamalarında insan insiyatifini en aza indireceğiz. Yapay zeka kullanacağız. VAR hakemi ile saha içi hakemini ayıracağız. VAR hakemleri maç yönetmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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