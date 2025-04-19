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TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Kasımpaşa-Sivasspor Maçını Tribünden İzledi

TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Kasımpaşa-Sivasspor Maçını Tribünden İzledi
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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa'nın Sivasspor'u 3-1 yendiği maçı tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa- Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, tribünden takip etti. Otyakmaz, karşılaşmayı Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile birlikte izledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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