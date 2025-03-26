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TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti
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TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti.

İSTİFA GELDİ

TFF yönetimi yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü yerli hakemden yana görüş bildirip son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.

TFF başkan vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

Hacıosmanoğlu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde karar aldığı belirlendi. Yaşanan fikir ayrılığı sonrası Ceyhun Kazancı'nın TFF'deki görevinden istifa etme kararı aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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