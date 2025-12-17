Haberler

TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti

TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti Haber Videosunu İzle
TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir." denildi.

  • TFF, 2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.
  • TFF daha önce 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da tamamlanacağını duyurmuştu.

Türkiye'de 2. transfer ve tescil döneminin başlamasına az bir süre kala TFF'den sürpriz bir açıklama geldi.

TRANSFER DÖNEMİNİN TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıklayarak yeni tarihi duyurdu. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada ''2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

DAHA ÖNCEKİ TARİH

Daha önce yapılan açıklamada, TFF 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026'da başlayacağını ve 10 Şubat 2026'da tamamlanacağı duyurmuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşında 3 yıldır evliydi! Eşi tarafından katledildi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
title