TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti

Türkiye'de 2. transfer ve tescil döneminin başlamasına az bir süre kala TFF'den sürpriz bir açıklama geldi.

TRANSFER DÖNEMİNİN TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıklayarak yeni tarihi duyurdu. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada ''2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

DAHA ÖNCEKİ TARİH

Daha önce yapılan açıklamada, TFF 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026'da başlayacağını ve 10 Şubat 2026'da tamamlanacağı duyurmuştu.