Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 3 Nisan'a kadar uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 26 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek olan 2025-2026 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 3 Nisan 2026 Cuma gününe uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklama ile Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin uzatıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada; "2025-2026 Sezonu Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Mart 2026 Perşembe olarak belirlenen son tarihinin 3 Nisan 2026 Cuma gününe kadar uzatılmasına karar verilmiştir. FIFA kuralları uyarınca, 2025-2026 futbol sezonunda Uluslararası (Yurt Dışı) Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 26 Mart 2026 Perşembe günü (yarın) itibarıyla sona erecektir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

