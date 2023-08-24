TFF açıkladı! Ligin ikinci yarısında yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak

TFF, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanacağını duyurdu. Bu sistem, hakem tartışmalarını ve kulüplerin yaptığı açıklamaları gündeme getiren Süper Lig'in 2023/24 sezonunun ikinci haftasında hayata geçirilecek. Yarı otomatik ofsayt sistemi, hakemlerin karar verme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TFF açıkladı, ikinci yarı geliyor! Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin getirileceğini açıkladı. Peki yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu başladı. Süper Lig'in henüz ikinci haftası tamamlanırken, hakem tartışmaları ve kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gündem oldu.

Federasyon açıkladı: Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı son duyuru ile tartışmaların önüne geçmek istedi. Federasyon, ligin ikinci yarısından itibaren "Yarı otomatik ofsayt sistemi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.