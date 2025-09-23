Haberler

TFF 7 Süper Lig Kulübünü Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Göztepe, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Göztepe ve Kocaelispor'a 'saha olayları' gerekçesiyle disiplin cezası uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Göztepe, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Göztepe, Kocaelispor: 'saha olayları'

Kasımpaşalı futbolcu Ribeiro Dias Carlos Miguel'in, Fenerbahçe maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
