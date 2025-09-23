TFF 7 Süper Lig Kulübünü Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Göztepe, Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Göztepe, Kocaelispor: 'saha olayları'

Kasımpaşalı futbolcu Ribeiro Dias Carlos Miguel'in, Fenerbahçe maçındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL