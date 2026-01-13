Haberler

TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcunun 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onayladı. Açıklamada, ceza alan futbolcuların itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
