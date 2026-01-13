TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 57 futbolcuya verilen 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ila 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 57 futbolcunun itirazının reddedildiği belirtildi.