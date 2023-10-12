TFF 3. Lig Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan altıncı hafta maçlarının hakemlerini atadı. Elazığspor ve Elazığ FK'nın maçlarının hakemleri açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan altıncı hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 6. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Silifke Belediyespor maçını Kars bölgesinden C klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek. Koçak'ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Yiğit Çam ile Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Kars bölgesinden Fevzi Kadir Üreyil olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 6. haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Sinop bölgesinden C klasman hakemi Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Ali Rıza Öztürk ile Samsun bölgesinden Coşkun Yalçın yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Ordu bölgesinden Ümit Gürsoy görevlendirildi. 16 Ekim Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak olan maç Çatalca İzzettin Stadında oynanacak. - ELAZIĞ