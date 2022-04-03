TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5 - Haberler

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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

TFF 3. Lig 3. Grup'un 29. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'a 5-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 29. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'a 5-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Murat Ercan xx, Ahmet Bingöl xx, Samet Kaya xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Sezer x, Muhammet Emin x (Doğukan dk. 46 x), Melih Berat x (Mikail dk. 79 ?), Serkan x, Furkan Can x (Furkan Övün dk. 14 x), Davut x (Ahmet Enes dk. 46 x), Mustafa x, Seyithan x (Furkan Erdağı dk. 79 x), Ahmet Yusuf x, Yasin Tabak x

Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: Bilal xxx, Buğra xx, Miraç xxx, Emre xx (Nailcan dk. 79 xx), Adnan xxx, Volkan xxx (Onur dk. 79 xx), Ömer xx, Temel x (Bora dk. 27 xxx), Tugay xxx (Fırat dk. 71 xx), Serkan xx, Oktay xxx (Fatih dk. 71 xx)

Goller: Oktay (dk. 38), Tugay (dk. 45+3 ve 69), Miraç (dk. 47), Adnan (dk. 76) (Ofspor)

Sarı kartlar: Muhammet Emin, Serkan (Karabükspor), Fatih (Ofspor) - KARABÜK

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Doğukan, Ofspor, Spor, Haberler

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