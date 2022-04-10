TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-0 mağlup etti.

KARAMAN (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Miraç Berk Kölemen xx, Aykut Yılmaz xx

Karaman FK: Kemal Mert xx, Arda Kürşat x (Batuhan dk. 58 x), Ömer Faruk xx, Ahmet Karaman xx, Selahattin Enes xxx (Emirhan dk. 81 ?), Abdullahi Ali Jama x, Burak Gürler xxx (Emrullah dk. 81 ?), Süleyman xx, Bekir xx, Hami xx (Mehmet Emre dk. 72 x), Yunus xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Abdülbedi x, Erkam x, Tibet x (Hacı Ahmet dk. 72 x), Halilcan x, Muhammed Şükrü x, Hakan x (Murat dk. 87 ?), Asım x (Talha Reşat dk. 46 x), Muhammed Enes x, Selahattin Seyhun x (Ali Bingöller dk. 90 ?), Hejar x, Mertcan x

Goller: Selahattin Enes (dk. 24), (Burak dk. 63 pen.) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Bekir (Karaman FK), Halilcan, Hacı Ahmet (Başkent Gözgözler Akademi FK) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Aykut Yılmaz, Kemal Mert, Karaman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title