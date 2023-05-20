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TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 Karşıyaka: 4

TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 Karşıyaka: 4

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup'un 34. hafta müsabakasında ES Elazığspor, Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Karşıyaka'ya 4-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 34. hafta müsabakasında ES Elazığspor, Yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Karşıyaka'ya 4-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Elazığ Atatürk

Hakemler: Cihan Ataş xx, Emrah Altındağ xx, Oğuzhan Anıl

Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Hasan Ekici xx (Burak dk. 85 ?), Muhammed İbrahim İşler xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx, Hakan Bozkurt x (Cihan dk. 46 x), Ahmet Ertuğrul Öztürk xx (Muhammed dk. 85 ?), Mesut Saray xx, Fatih Kıran x (Ahmet Ormanoğlu dk. 64 x), Tevfik Doğukan Pala xx, Emre Vezir x (Zeynullah dk. 64 x), Salih Polatdemir xx

Karşıyaka: Enes Kalyoncu xx (Arda Akın dk. 87 ?), Aykut Çolakoğlu xx, Onur Kolay xx (Emre Özsarı dk. 81 ?), Fatih Taşdelen xxx, Emre Gemici xx (Namık Barış dk. 70 xx), Caner Cengiz xx, Atakan Aksoy xxx, Ferdi Burgaz xx, Ali Say xxx (Arda Gülmez dk. 87 ?), Ahmet Batuhan Akyüz xx (Mertcan dk. 81 ?), Mustafa Durgun xx

Goller: Ali (dk. 46), Fatih (dk. 61), Namık Barış (dk. 77), Atakan (dk. 81) (Karşıyaka) - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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