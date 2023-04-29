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TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 Çankaya FK: 0

TFF 3. Lig: Efeler 09 SFK: 1 Çankaya FK: 0

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 3. Grubun 31. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Çankaya FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grubun 31. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, sahasında ağırladığı Çankaya FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Ersin Erbay xx, Atakan Tutan xx

Efeler 09 SFK: Serkan xx, Recep xx, Süleyman xx (Adnan dk. 68 xx), Furkan xx (Hakan Can dk. 78 x), İshak xx, Umut xx (Rıdvan dk. 78 x), Furkan xx, Furkan x (Mehmet dk. 68 x), Sabutay Alper xx, Gökhan xx, Uğur ( Ömer dk. 90+2 ?)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Çankaya FK: Ercüment xx, Serdar xx, Aykut x (Yıldıray dk 46 xx), Oğuzhan xx, Batuhan x (Mücahit dk. 46 x, Abuzer dk. 82 ?), Malik xx, Serhat x, Adnan x, Volkan x, Can xw, Batuhan ( Ömer Faruk dk. 46 x)

Teknik Direktör: Zafer Hızarcı

Sarı kartlar: Furkan Külekci (Efeler 09 SFK), Batuhan Kurt, Ömer Faruk Demirel, Serdar Ümit (Çankaya FK)

Goller: Dk. 13 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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