TFF 3. Lig'de Pazarspor ve Çayelispor 1-1 Beraber Kaldı

TFF 3. Lig'in 1. haftasında Pazarspor, sahasında Çayelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Pazarspor'un golünü Gökdeniz Karahan atarken, Çayelispor'un golü Berkay Kumlu'dan geldi. Pazarspor'dan Bekir Mustafa Meral, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Onur Can Dolğun, Volkan Esen, Berkay Diniz

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aras Aydın, Bekir Mustafa Meral, Emre Akgün, Burak Avşar, Erhan Şengül, Onur Civelek (Ali Burak Atmaca dk. 78), Gökdeniz Karahan (Ege Vatansever dk. 72) (İlhan Topatar dk. 86), Ali Alperen Çelik, Abdurrahman Emek, Mehmet Can Davarcıoğlu

Çayelispor: Burak Diker, Berkay Kumlu, Halit Emre Acun, Hüseyin Yıldız, Ali Osman Karnapoğlu, Arif Cılak (Muhammed Emin Balcılar dk. 62), Musa Eren Karakaş, Cömert Ağa Öcal (Furkan Çetinkaya dk. 46), Oğuzhan Eskiköy (Efecan Mirzaoğlu dk. 83), Muhammed Ali Yılmaz (Muhammet Ali Demir dk. 62), Ethem Erboğa

Goller: Gökdeniz Karahan (dk. 51) (Pazarspor), Berkay Kumlu (dk. 90+6) (Çayelispor)

Kırmızı kart: Bekir Mustafa Meral (dk. 87) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Arif Cılak, Ali Osman Karnapoğlu, Musa Eren Karakaş (Çayelispor) - RİZE

