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TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 BC Group Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3. Lig: Amasyaspor: 2 BC Group Ağrı 1970 Spor: 0

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grupta Amasyaspor FK, 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grupta Amasyaspor FK, 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor'u 2-0 yendi.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Betül Nur Yılmaz Değirmenci xx, Burak Şensoy xx

Amasyaspor: Onur Güney xx, Cuma Ali Üzüm x (Semih Acar dk. 79 x), Can Morgül x, Ahmet Buğrahan Tuncay x (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 59 x), Muhammed Emin Balcılar x, Emre Işık x (Yakup Ramazan Zorlu dk. 59 x), Fevzi Can Bozkuş x (Mehmet Can Göndüz dk. 60 x), Taha Aydınlı xx, Emircan Ataş x (Abdul Kadir Dursun dk. 87 x), Sarp Tenim x, Ethem Ercan Pülgir xx

BC Group Ağrı 1970 Spor: Göktan Cörüt x, Emre Yaşar x, Muhammed Emin Yavaş x, Muhammet Mustafa Gundak x, Muhammed Burak Taşdemir x, Mahsun Gediklioğlu x (Ercan Çapar dk. 18 x), Muhammet Yılmaz x (Ahmet Kutlu dk. 74 x), Bekir Yücedağ x (Rıdvan Çelik dk. 73 x), Ahmet Emre Kartal x, Anıl Çıracı x (Kıraç Baş dk. 73 x), Aytaç Öden x (Onur Alsu dk. 31 x)

Goller: Ethem Ercan Pülgir (dk. 51), Taha Aydınlı (dk. 67) (Amasyaspor)

Sarı kart: Anıl Çıracı (BC Group Ağrı 1970 Spor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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