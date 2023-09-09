TFF 3. Lig 2. Grup'ta Efeler 09 SFK ve Bulvarspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup 1. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da gözlendi.
TFF 3. Lig 2. Grup 1. haftasında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Halil Erdoğan, Şaban Karaderili, Mustafa Güçer
Kartal Bulvarspor: Furkan Yardım, Oğuzcan, Yunus (Barışcan dk. 62), Osman (Ahmed Kağan dk. 75), Birhan, Berkay (Alparslan dk. 83), İlker Sinan, Doğukan (Ayberk dk. 62), Yiğit (Mert dk. 46), Furkan Çetinkaya, Furkan Çölik
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Furkan Çarkçı, Furkan Külekci, Deniz (Berkan dk. 63), Alper, Burak (Enescan dk. 62), Muhammed Fatih, Atakan (Tayyip Mevlüt dk. 77Tuğay ( Ömer dk. 62Hakan Can, Uğur (Soner dk. 90+3)
Sarı kartlar: Oğuzhan Çalışkan, İlker Sinan Süzen, Mert Arabacı, Furkan Çölik, Birhan Vatansever (Bulvarspor), Furkan Çarkçı, Tuğay Adamcıl, Ömer Turan, Muhammed Fatih Kunat (Efeler 09 SFK) - AYDIN