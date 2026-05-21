Transfer dönemi 22 Haziran'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu için 1. transfer döneminin 22 Haziran 2026'da başlayıp 4 Eylül 2026'da biteceğini, 2. transfer döneminin ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona ereceğini duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

