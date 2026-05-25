TFF, 2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig'i tescil etti

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un şampiyonluğunu ve Trendyol 1. Lig'de ilk 2 sıradaki Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesini tescil etti. Ayrıca son 4 sıradaki takımların 2. Lig'e düşürülmesi de onaylandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir." denildi.

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
